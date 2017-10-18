Під Радою сталася сутичка, використали газ – ЗМІ

Після 17 години під Верховною Радою сталася невелика сутичка, проте поки незрозуміло, хто став її ініціатором.

Про сутичку в прямому ефірі повідомив телеканал АТR.

Під час сутички було застосовано газ, однак невідомо, з чийого боку.

Також невідомо, чиї дії спричинили загострення.



Мітингувальники заявляють, що правоохоронці намагались прорватись до наметового містечка, зазначив кореспондент АТR.

Згодом депутат Єгор Соболєв в коментрі АТR повідомив: "Несподівано загін спецпризначенців пішов на мітингувальників в атаку і намагався забрати щити".

У свою чергу депутат ВР Ганна Гопко оприлюднила у своєму Facebook відео бійки.

"Зараз під ВР: де лідери партій, які зібрали мітинг? Де активісти? Чому не разом з протестувальниками? Чому не спілкуються з людьми, щоб їх захистити та уникнути провокацій?" - обурилась вона.

Пізніше відео зникло з її сторінки.

Українська правда