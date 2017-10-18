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У поліції пояснили, що спровокувало нову сутичку під ВР. 11 затриманих

Середа, 18 жовтня 2017, 18:33
У поліції пояснили, що спровокувало нову сутичку під ВР. 11 затриманих
Дмитро Ларін, УП

Сутички під Верховною Радою виникли внаслідок відмови мітингувальників повернути захоплені вчора щити.

Про це "Українській правді" заявив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Протягом дня велись перемовини з мітингувальниками, ми закликали їх повернути державне майно, але отримали відмову," – розповів речник поліції.

За словами Тракала, після того, як мітингувальники вишикувались в колону, щоб рушити від Верховної Ради до інших адмінбудівель, поліція закликала їх віддати щити.

"Після відмови почались сутички та штовханина, в результаті якої було затримано 11 осіб", – пояснив Тракало.

Речник поліції пояснив, що затриманих доставлено до відділку для уточнення їхніх анкетних даних.

Станом на 18:30 трьох затриманих уже відпустили.

Тракало також запросив правозахисників прибути до відділку для проведення опитування.

У поліції підкреслили, що поважають право громадян мирно збиратися, але закликали організаторів робити це в цивілізованості спосіб і не влаштовувати провокації.

У свою чергу народний депутат від БПП Мустафа Найєм о 19-тій годині повідомив, що його колега Юрій Дерев'янко та помічник Найєма Микита Лисенко знаходяться в Печерському райвідділі НПУ і займаються питанням затриманих.

"Протестувальники, затримані Національною поліцією під час зіткнення на Грушевського будуть відпущені протягом півгодини", - пише Найєм в Facebook.

"Ми вимагаємо зупинити провокації щодо правоохоронців, ми не обмежуємо пересування чи будь-які права громадян", – зазначив в коментарі УП голова Нацполіції Сергій Князєв, який перебуває під стінами Ради.

Як повідомлялось, 18 жовтня після 17 години під Верховною Радою сталася нова сутичка.

Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв в коментарі телеканалу АТR заявив, що "загін спецпризначенців пішов на мітингувальників в атаку і намагався забрати щити".

Як відомо, 17 жовтня мітингувальники під Верховною Радою відібрали у нацгвардійців щити, які були заховані за автобусом.

Нацполіція внесла до Єдиного реєстру кримінальне провадження за фактом пограбування нацгвардійців.

Софія Лукашова для УП

Теми: акціїполіція
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