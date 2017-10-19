БПП хоче робочу групу для реформ, яких вимагають під Радою
Фракція БПП закликає голову Верховної Ради створити робочу групу, яка напрацює пропозиції щодо зміни виборчого законодавства та щодо Антикорупційного суду.
Про це заявила Ірина Луценко у кулуарах Верховної Ради перед початком засідання парламенту.
"Ми закликаємо створити робочу групу як по виборчому законодавству, так і щодо концепції антикорупційного закону, який президент нанизає відповідними нормами", – сказала вона
"Антикорупційний закон працюватиме роки. Такі закони не пишуться на Майданах. Такі закони не пишуться через тиск і кровопролиття", – заявила Луценко.
"Сідаймо напрацьовуймо концепт. За президентом не заржавіє", – сказала вона
Луценко повідомила, що щодо скасування депутатської недоторканності підтримуватиме президентський, а не депутатський законопроект.
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