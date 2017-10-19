БПП хоче робочу групу для реформ, яких вимагають під Радою

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Четвер, 19 жовтня 2017, 10:09

Фракція БПП закликає голову Верховної Ради створити робочу групу, яка напрацює пропозиції щодо зміни виборчого законодавства та щодо Антикорупційного суду.

Про це заявила Ірина Луценко у кулуарах Верховної Ради перед початком засідання парламенту.

"Ми закликаємо створити робочу групу як по виборчому законодавству, так і щодо концепції антикорупційного закону, який президент нанизає відповідними нормами", – сказала вона

"Антикорупційний закон працюватиме роки. Такі закони не пишуться на Майданах. Такі закони не пишуться через тиск і кровопролиття", – заявила Луценко.

"Сідаймо напрацьовуймо концепт. За президентом не заржавіє", – сказала вона

Луценко повідомила, що щодо скасування депутатської недоторканності підтримуватиме президентський, а не депутатський законопроект.

Доповнюється…

Теми: Верховна Рада БПП
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