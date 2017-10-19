У Раді "звільнили місце" для закону Порошенка про антикорупційний суд

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Четвер, 19 жовтня 2017, 16:15

Народні депутати відкликали свій законопроект про створення в Україні антикорупційного суду, щоб аналогічний документ зміг подати до Верховної Ради президент Петро Порошенко.

Про цей зі сцени під парламентом заявив нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

При цьому він закликав голову держави внести свій законопроект якомога швидше.

Це обурило мітингувальників, і вони почали скандувати "Негайно!"

Депутат погодився з людьми і зробив свою вимогу жорсткішою. Він заявив, що вимагає від Порошенка внести відповідний законопроект негайно.

Ініціаторами законопроекту, про який говорив Соболєв, крім нього самого, є депутати від БПП Мустафа Найєм, Світлана Заліщук і Сергій Лещенко, а також Іван Крулько з "Батьківщини" та заступниця голови Ради Оксана Сироїд (від "Самопомочі").

Як повідомлялося, 17 жовтня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Венеційська комісія закликає українських депутатів відкликати їхні законопроекти щодо створення антикорупційного суду.

За його словами, коли відповідний президентський документ буде зареєстрований, Верховна Рада розгляне його.

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Олексій Братущак, УП

Теми: Верховна Рада Антикорупційний суд законодавство Порошенко
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