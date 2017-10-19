Саакашвілі і Семенченко не збираються припиняти акцію протесту

4610 переглядів
Четвер, 19 жовтня 2017, 19:17

Політична партія "Рух нових сил" і депутати "Сапопомочі" продовжуватимуть протестну акцію під Верховною Радою. Решта учасників мітингу виходять з акції.

Відповідну спільну заяву зі сцени зачитав активіст РПР Олександр Лемеров, повідомляє кореспондент УП з місця подій.

Організатори акції вимагатимуть від влади виконання всіх трьох своїх вимог - скасування депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду та виборчої реформи. Але протестувати під Радою будуть лише прихильники Саакашвілі.

Решта організаторів, як то РПР, ЦПК, Громадянська платформа, ДемАльянс, Альтернатива, Самопоміч та інші "продовжать протест іншими методами".

Разом із партією Саакашвілі в наметах залишаться також прихильники депутатів від самопомочі Семена Семенченка та Єгора Соболєва.

Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв закликав людей, які протестують під парламентом, о 20.15 йти до адміністрації президента.

Про це він заявив зі сцени під Радою.

"Пропоную піти всім до офісу Порошенка, щоб нагадати йому про нашу вимогу", - заявив Соболєв.

"Якщо президент буде від нас ховатись, ми підемо туди, де він живе, де його бізнес", - додав він.

 
Єгор Соболєв закликає йти до АП
Ельдар сарахман

Як уточнили УП співрозмовники у "Самопомочі", Семенченко і Соболєв залишаються не як представники цієї партії, а як учасники Громадського руху "Звільнення".

Роман Романюк, Марія Думанська, УП

Теми: мітинги акції Саакашвілі
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Начальник поліції Києва розповів про ситуацію в наметовому містечку 19 жовтня 2017, 17:56
Мітингувальники намагаються пронести додаткові намети під Раду 19 жовтня 2017, 17:21
Соболєв каже, що намети під Радою залишаються 19 жовтня 2017, 14:40
powered by lun.ua
Головні новини
Саакашвілі і Семенченко не збираються припиняти акцію протесту
Компанію Ахметова зобов'язали виплатити 82 мільйони доларів пені за Укртелеком
Депутати провалили голосування за проекти законів про вибори
Начальник поліції Києва розповів про ситуацію в наметовому містечку
Усі новини
деталі

Медреформа: що Рада схвалила і що прибрала

drunkorexia

Алкокалорії чи закуска? Жінки обирають перше

графіка

Найбільші платники податків та рекорди "автогазової" України