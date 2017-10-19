Саакашвілі і Семенченко не збираються припиняти акцію протесту

Політична партія "Рух нових сил" і депутати "Сапопомочі" продовжуватимуть протестну акцію під Верховною Радою. Решта учасників мітингу виходять з акції.

Відповідну спільну заяву зі сцени зачитав активіст РПР Олександр Лемеров, повідомляє кореспондент УП з місця подій.

Організатори акції вимагатимуть від влади виконання всіх трьох своїх вимог - скасування депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду та виборчої реформи. Але протестувати під Радою будуть лише прихильники Саакашвілі.

Решта організаторів, як то РПР, ЦПК, Громадянська платформа, ДемАльянс, Альтернатива, Самопоміч та інші "продовжать протест іншими методами".

Разом із партією Саакашвілі в наметах залишаться також прихильники депутатів від самопомочі Семена Семенченка та Єгора Соболєва.

Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв закликав людей, які протестують під парламентом, о 20.15 йти до адміністрації президента.

Про це він заявив зі сцени під Радою.

"Пропоную піти всім до офісу Порошенка, щоб нагадати йому про нашу вимогу", - заявив Соболєв.

"Якщо президент буде від нас ховатись, ми підемо туди, де він живе, де його бізнес", - додав він.

Єгор Соболєв закликає йти до АП Ельдар сарахман

Як уточнили УП співрозмовники у "Самопомочі", Семенченко і Соболєв залишаються не як представники цієї партії, а як учасники Громадського руху "Звільнення".

Роман Романюк, Марія Думанська, УП