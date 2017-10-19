Саакашвілі і Семенченко не збираються припиняти акцію протесту

Політична партія "Рух нових сил" і депутати "Самопомочі" продовжуватимуть протестну акцію під Верховною Радою. Решта учасників мітингу виходять з акції.

Відповідну спільну заяву зі сцени зачитав експерт з антикорупції РПР Олександр Лємєнов, повідомляє кореспондент УП з місця подій.

Організатори акції вимагатимуть від влади виконання всіх трьох своїх вимог - скасування депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду та виборчої реформи. Але протестувати під Радою будуть лише прихильники Саакашвілі.

Решта організаторів, як то РПР, ЦПК, Громадянська позиція, ДемАльянс, Альтернатива, Самопоміч, рух "Чесно" та інші "продовжать протест іншими методами".

Разом із партією Саакашвілі в наметах залишаться також прихильники депутатів від "Самопомочі" Семена Семенченка та Єгора Соболєва.

Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв закликав людей, які протестують під парламентом, о 20:15 йти до адміністрації президента.

Про це він заявив зі сцени під Радою.

"Пропоную піти всім до офісу Порошенка, щоб нагадати йому про нашу вимогу", - заявив Соболєв.

"Якщо президент буде від нас ховатись, ми підемо туди, де він живе, де його бізнес", - додав він.

Соболєв розповів, що колону активістів, які рушать на Банкову до президента, буде супроводжувати поліція. Активістам не перешкоджатимуть.

Єгор Соболєв закликає йти до АП Ельдар сарахман

Як уточнили УП співрозмовники у "Самопомочі", Семенченко і Соболєв залишаються не як представники цієї партії, а як учасники Громадського руху "Звільнення".

Роман Романюк, Марія Думанська, УП