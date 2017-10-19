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Саакашвили и Семенченко не собираются прекращать акцию протеста

Четверг, 19 октября 2017, 19:17
Саакашвили и Семенченко не собираются прекращать акцию протеста
Эльдар Сарахман

Политическая партия "Рух новых сил" и депутаты "Самопомочи" продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга выходят из акции.

Соответствующее совместное заявление со сцены зачитал эксперт по антикоррупции РПР Александр Леменов, сообщает корреспондент УП с места событий.

Организаторы акции будут требовать от власти выполнения всех трех своих требований - отмену депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и избирательной реформы. Но протестовать под Радой будут только сторонники Саакашвили.

Остальные организаторы, как РПР, ГПК, Гражданская позиция, ДемАльянс, Альтернатива, "Самопомичь", движение "Чесно" и другие "продолжат протест другими методами".

Вместе с партией Саакашвили в палатках останутся также сторонники депутатов от "Самопомочи" Семена Семенченко и Егора Соболева.

Народный депутат от "Самопомочи"  Егор Соболев призвал людей, которые протестуют под парламентом, в 20:15 идти в администрацию президента.

Об этом он заявил со сцены под Радой.

"Предлагаю пойти всем в офис Порошенко, чтобы напомнить ему о нашем требовании", - заявил Соболев.

"Если президент будет от нас прятаться, мы пойдем туда, где он живет, где его бизнес", - добавил он.

Соболев рассказал, что колонну активистов, которая будет двигаться на Банковую к президенту, будет сопровождать полиция. Активистам не будут препятствовать.

 
Егор Соболев призывает идти под АП
ЭЛЬДАР САРАХМАН

Как уточнили УП собеседники в "Самопомочи", Семенченко и Соболев остаются не как представители этой партии, а как участники Общественного движения "Освобождение".

Роман Романюк, Мария Думанская, УП

Темы: митингиакцииСаакашвили
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