Закриття кордону між Росією і Донбасом призведе до різанини - Путін

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Четвер, 19 жовтня 2017, 20:11

Президент Росії Володимир Путін заявив, що закриття кордону між Росією і Донбасом призведе до різанини.

Про це він розповів під час виступу на дискусійному клубі "Валдай" у Сочі, передає "РИА Новости".

За його словами, закриття кордону призведе до "трагедії" та порівняв це з подіями у Сребрениці. Тоді під час громадянської війни у 1993 році сербські війська вбили більше 7 тисяч мусульман.

"Якщо дати можливість до вирішення політичних питань, до вирішення питання про надання цим територіям (ОРДЛО - ред.) особливого статусу відповідно до закону, який прийнятий Радою і зараз продовжений на рік, а то й прийняти закон про амністію, якщо не зробити всього цього, то закриття кордону між Росією і невизнаними республіками призведе до ситуації нарівні з Сребреницею", - сказав Путін.

Він додав, що Росія цього не допустить.

Також Путін закликав Захід припинити тиснути виключно на Москву і згадати про Київ. За його словами, поки на Україні не вплинуть, "нічого не буде".

Теми: Путін Росія ОРДЛО
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