Закрытие границы между Россией и Донбассом приведет к резне - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что закрытие границы между Россией и Донбассом приведет к резне.

Об этом он рассказал во время выступления на дискуссионном клубе "Валдай" в Сочи, передает "РИА Новости".

По его словам, закрытие границы приведет к "трагедии" и сравнил это с событиями в Сребренице. Тогда во время гражданской войны в 1993 году сербские войска убили более 7000 мусульман.

"Если можно так сказать, что мы боимся чего-то. Если дать возможность до решения политических вопросов, до решения вопроса о придании этим территориям (ОРДЛО - ред.) особого статуса в соответствии с законом, который принят Радой и сейчас продлен на год, если не принять закон об амнистии, если не сделать всего этого, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Сребреницей", - сказал Путин.

Он добавил, что Россия этого не допустит.

Также Путин призвал Запад прекратить давить только на Москву и вспомнить о Киеве. По его словам, пока в Украине не повлияют, "ничего не будет".