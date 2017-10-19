Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Закрытие границы между Россией и Донбассом приведет к резне - Путин

Четверг, 19 октября 2017, 20:11

Президент России Владимир Путин заявил, что закрытие границы между Россией и Донбассом приведет к резне.

Об этом он рассказал во время выступления на дискуссионном клубе "Валдай" в Сочи, передает "РИА Новости".

По его словам, закрытие границы приведет к "трагедии" и сравнил это с событиями в Сребренице. Тогда во время гражданской войны в 1993 году сербские войска убили более 7000 мусульман.

"Если можно так сказать, что мы боимся чего-то. Если дать возможность до решения политических вопросов, до решения вопроса о придании этим территориям (ОРДЛО - ред.) особого статуса в соответствии с законом, который принят Радой и сейчас продлен на год, если не принять закон об амнистии, если не сделать всего этого, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Сребреницей", - сказал Путин.

Он добавил, что Россия этого не допустит.

Также Путин призвал Запад прекратить давить только на Москву и вспомнить о Киеве. По его словам, пока в Украине не повлияют, "ничего не будет".

Темы: ПутинРосcияОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Путин
Экономические новости 19 июля: РФ атаковала ракетами украинские порты, "условия" Путина по "зерновой сделке"
Путин рассказал об "условиях" возвращения РФ в "зерновую сделку"
Путин решил не ехать на саммит в ЮАР, где ему грозит арест
Последние новости
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
Все новости...
Реклама: