Нардепи та активісти прийшли до АП і передали законопроект про антикорупційний суд

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Четвер, 19 жовтня 2017, 20:43
Ельдар Сарахман

Активісти на чолі з народними депутатами Єгором Соболєвим та Юрієм Левченком прийшли до адміністрації президента.

Про це повідомляє кореспондент УП.

Левченко і Соболєв пішли в адміністрацію президента і передали законопроект про антикорупційний суд який вони підготували. 

 
Активісти йдуть до АП
Ельдар сарахман
 
Активісти під АП
Ельдар сарахман
 
Активісти під АП
Ельдар сарахман
 
Активісти під АП
Ельдар сарахман

Всього на Банковій було півтисячі мітингувальників. Вони кричали "Петро виходь", "Київ вставай", а також "банду геть" та співали гімн України. Після того, як нардепи передали законопроект про антикорупційний суд, активісти пішли назад до Верховної Ради.

Всі учасники мітингу повернулися в наметове місто, ситуація спокійна.

Як відомо, політична партія "Рух нових сил" і депутати "Сапопомочі" продовжуватимуть протестну акцію під Верховною Радою. Решта учасників мітингу виходять з акції.

Ельдар Сарахман, Марія Думанська, УП

Теми: мітинги Порошенко акції
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