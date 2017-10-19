Нардепы и активисты пришли к АП и передали законопроект об антикоррупционном суде
Активисты во главе с народными депутатами Егором Соболевым и Юрием Левченко пришли в администрацию президента.
Об этом сообщает корреспондент УП.
Левченко и Соболев пошли в администрацию президента и передали законопроект об антикоррупционном суде который они подготовили.
Всего на Банковой были полтысячи митингующих. Они кричали "Петро, выходи", "Киев вставай", а также "банду геть" и пели гимн Украины. После того, как нардепы передали законопроект об антикоррупционном суд, активисты пошли назад в Верховную Раду.
Все митингующие вернулись в палаточный город, ситуация спокойная.
Как известно, политическая партия "Движение новых сил" и депутаты "Сапопомочи" продолжат протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга выходят из акции.
Эльдар Сарахман, Мария Думанская, УП
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