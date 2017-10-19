Нардепы и активисты пришли к АП и передали законопроект об антикоррупционном суде

3221 просмотр
Четверг, 19 октября 2017, 20:43

Активисты во главе с народными депутатами Егором Соболевым и Юрием Левченко пришли в администрацию президента.

Об этом сообщает корреспондент УП.

Левченко и Соболев пошли в администрацию президента и передали законопроект об антикоррупционном суде который они подготовили.

 
Активисты идут под АП
Эльдар Сарахман
 
Активисты под АП
Эльдар Сарахман
 
Активисты под АП
Эльдар Сарахман
 
Активисты под АП
Эльдар Сарахман

Всего на Банковой были полтысячи митингующих. Они кричали "Петро, выходи", "Киев вставай", а также "банду геть" и пели гимн Украины. После того, как нардепы передали законопроект об антикоррупционном суд, активисты пошли назад в Верховную Раду. 

Все митингующие вернулись в палаточный город, ситуация спокойная.

Как известно, политическая партия "Движение новых сил" и депутаты "Сапопомочи" продолжат протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга выходят из акции.

Эльдар Сарахман, Мария Думанская, УП

Темы: митинги Порошенко акции
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Саакашвили и Семенченко не собираются прекращать акцию протеста 19 октября 2017, 19:17
Начальник полиции Киева рассказал о ситуации в палаточном городке 19 октября 2017, 17:56
Митингующие пытаются пронести дополнительные палатки под Раду 19 октября 2017, 17:21
powered by lun.ua
Главные новости
Нардепы и активисты пришли к АП и передали законопроект об антикоррупционном суде
Депутаты из БПП и "Самопомощи" протолкнули в бюджет миллиардные дотации для Косюка
Саакашвили и Семенченко не собираются прекращать акцию протеста
Компанию Ахметова обязали выплатить 82 миллиона долларов пени за Укртелеком
Все новости
детали

Медреформа: что Рада одобрила и что убрала

наши дети

Три поколения мужчин в трех днях войны зимой 2015-го

гид

10 точек уличной еды во Львове