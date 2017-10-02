Аваков каже про затримання диверсантів, пов'язаних із екс-регіоналами

4513 переглядів
Понеділок, 2 жовтня 2017, 13:09

Правоохоронці затримали групу зловмисників, яких підозрюють у 9 злочинах, скоєних у 2016-2017 роках, і спрямованих на розпалювання ксенофобії, релігійної нетерпимості і міжнародних конфліктів.

Про це повідомляє 2 жовтня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Ми маємо прямі докази участі злочинної групи у як мінімум 9 злочинах. Це відповідні докази - це зразки днк цих персон, свідчення самих застриманих та аналіз цих людей на місці злочину", - зазначив на брифінгу Аваков.

"Вони входять до впливу до колишніх народних депутатів з Партії регіонів - Володимира Олійника та Сергія Тулуба. Є зафіксовані контакти цих осіб з цими екс-народними депутатами, які перебувають на території РФ", - зазначив міністр.

"Вони їхали підривати угорський пам'ятник на кордоні з Україною – виконувати чергове замовлення. Завдання було зробити терміново – останнім часом українсько-угорські відносини натягнулися. Теракт проти угорського пам'ятника на Верецькому перевалі в Закарпатській області мав підлити масла у вогонь", - відзначає Аваков .

За словами Авакова, спеціалісти карного розшуку Нацполіції затримали їх біля кордону (затримано двох осіб, ще один - у розшуку -ред). При затриманні було вилучено спеціально підготовлений вибуховий пристрій з приєднаним газовим балоном для детонації і гранати РГД-5.

"Доведено поруч незаперечних фактів участь цієї групи в 9 злочинах скоєних у 2016-2017 роках і спрямованих на розпалювання ксенофобії, релігійної нетерпимості і міжнародних конфліктів", – заявляє Аваков.

Аваков оприлюднив фото затримання
Аваков оприлюднив фото затримання
 

За його словами, фіксація на місці злочинів, зразки і аналізи ДНК, свідчення дані після затримання свідчать – затримано злочинну групу, яка здійснила злочини:

1. У місті Чернівці, де в ніч на 19.11.2016 була сплюндрована Центральна єврейська синагога, на головний фасад якої було нанесено антисемітський напис.

2. У місті Умань, де 21.12.2016 зловмисники проникли на могилу рабі Нахмана і кинули голову свині з вирізаною свастикою.

3. В місті Києві, де 8.06.2017 зловмисники кинули гранату в посольство США.

4. У місті Львів, де 30.06.2017 зловмисники спробували підпалити синагогу.

5. У місті Луцьк, де 10.07.2017 зловмисники кинули вибуховий пристрій у консульство Польщі.

6. У Києві, де 24.08.2017 в День Незалежності була кинута граната на вулиці Грушевського і були поранені рідні героя України Валерія Чібінєєва.

7. У Києві, на вул. Курбаса де в той же день гранатами був підірваний пам'ятник учасникам бойових дій.

8. У місті Умань, де 21.09.2017 була кинута граната, від якої постраждали громадяни держави Ізраїль.

9. Група була затримана при виконанні теракту з підриву пам'ятника угорцям на Верецькому перевалі в Закарпатській області.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Теми: МВС кримінал
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поліцейським заборонили носити яскраві сумки й парасолі 29 вересня 2017, 14:47
У Білорусі тепер про всіх іноземців треба повідомляти в МВС 28 вересня 2017, 18:14
СБУ, МВС та армія проводять антитерористичні навчання у Вінниці 26 вересня 2017, 14:54
powered by lun.ua
Головні новини
Аваков про засекречення рішень суду в справі Шеремета: Так вирішило слідство
Аваков каже про затримання диверсантів, пов'язаних із екс-регіоналами
Суд визнав законним припинення українського громадянства Артеменка
Кількість загиблих після стрільби в Лас-Вегасі збільшилась до 20
Усі новини
відео

Як Одеса зустрічала Саакашвілі

здоров'я

Вручили Нобелівську премію з фізіології та медицини

День усиновлення

5 причин всиновити дитину та ще 7 не робити цього