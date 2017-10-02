Аваков каже про затримання диверсантів, пов'язаних із екс-регіоналами

Правоохоронці затримали групу зловмисників, яких підозрюють у 9 злочинах, скоєних у 2016-2017 роках, і спрямованих на розпалювання ксенофобії, релігійної нетерпимості і міжнародних конфліктів.



Про це повідомляє 2 жовтня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Ми маємо прямі докази участі злочинної групи у як мінімум 9 злочинах. Це відповідні докази - це зразки днк цих персон, свідчення самих застриманих та аналіз цих людей на місці злочину", - зазначив на брифінгу Аваков.

"Вони входять до впливу до колишніх народних депутатів з Партії регіонів - Володимира Олійника та Сергія Тулуба. Є зафіксовані контакти цих осіб з цими екс-народними депутатами, які перебувають на території РФ", - зазначив міністр.

"Вони їхали підривати угорський пам'ятник на кордоні з Україною – виконувати чергове замовлення. Завдання було зробити терміново – останнім часом українсько-угорські відносини натягнулися. Теракт проти угорського пам'ятника на Верецькому перевалі в Закарпатській області мав підлити масла у вогонь", - відзначає Аваков .



За словами Авакова, спеціалісти карного розшуку Нацполіції затримали їх біля кордону (затримано двох осіб, ще один - у розшуку -ред). При затриманні було вилучено спеціально підготовлений вибуховий пристрій з приєднаним газовим балоном для детонації і гранати РГД-5.



"Доведено поруч незаперечних фактів участь цієї групи в 9 злочинах скоєних у 2016-2017 роках і спрямованих на розпалювання ксенофобії, релігійної нетерпимості і міжнародних конфліктів", – заявляє Аваков.

Аваков оприлюднив фото затримання

За його словами, фіксація на місці злочинів, зразки і аналізи ДНК, свідчення дані після затримання свідчать – затримано злочинну групу, яка здійснила злочини:



1. У місті Чернівці, де в ніч на 19.11.2016 була сплюндрована Центральна єврейська синагога, на головний фасад якої було нанесено антисемітський напис.



2. У місті Умань, де 21.12.2016 зловмисники проникли на могилу рабі Нахмана і кинули голову свині з вирізаною свастикою.



3. В місті Києві, де 8.06.2017 зловмисники кинули гранату в посольство США.



4. У місті Львів, де 30.06.2017 зловмисники спробували підпалити синагогу.



5. У місті Луцьк, де 10.07.2017 зловмисники кинули вибуховий пристрій у консульство Польщі.



6. У Києві, де 24.08.2017 в День Незалежності була кинута граната на вулиці Грушевського і були поранені рідні героя України Валерія Чібінєєва.



7. У Києві, на вул. Курбаса де в той же день гранатами був підірваний пам'ятник учасникам бойових дій.



8. У місті Умань, де 21.09.2017 була кинута граната, від якої постраждали громадяни держави Ізраїль.



9. Група була затримана при виконанні теракту з підриву пам'ятника угорцям на Верецькому перевалі в Закарпатській області.



Роман Кравець, Валентина Романенко, УП