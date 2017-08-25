Підрив пам'ятника героям АТО у Києві кваліфікували як "хуліганку"

Поліція кваліфікувала підрив пам'ятника героям АТО у Києві за статтею "хуліганство", розпочато кримінальне провадження.

Про це 25 серпня повідомили у столичному главку поліції.

"Невiдомі облили пам'ятник бiлою фарбою. Слiдчо-оперативна група вилучила нашарування фарби та зiбрала речовi докази, якi направленi на експертизу, опитала свiдкiв та очевидцiв. За цим фактом вiдкрито кримiнальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хулiганство) КК України", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними поліції, внаслідок вибуху неподалік від пам’ятника воїнам АТО на перетинi пр. Леся Курбаса та вул. Корольова, який стався близько 22:00 24 серпня, ніхто не постраждав.

"Правоохоронцi провели огляд мiсця подiї та вилучили речовi докази, якi направлено на експертизу для встановлення предмету, що призвiв до вибуху. Полiцейськi встановлюють особу, яка причетна до правопорушення, а також свiдкiв та очевидцiв подiї, переглядають записи з вiдеокамер", - зазначили в управлінні поліції.

Вiдомостi про подiю внесено до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хулiганство) КК України.

Як відомо, пам'ятник воїнам АТО на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова відкрили 15 серпня. Скульптура виготовлена ​​у вигляді великого меча, який пронизує карту Росії.

24 серпня стало відомо, що пам'ятник облили фарбою, а ввечері намагалися підірвати.

Українська правда