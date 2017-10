Після стрілянини в Лас-Вегасі вже померли 50 осіб

Кількість загиблих після стрілянини на музичному фестивалі в Лас-Вегасі зросла до 50 осіб.

Про це повідомляє в Twitter "The Associated Press".

"За словами шерифа Невади, в Лас-Вегасі під час стрілянини на музичному фестивалі загинули щонайменше 50 осіб і мінімум 200 отримали поранення", - сказано в повідомленні.

BREAKING: Nevada sheriff says at least 50 people dead and at least 200 injured in Las Vegas concert shooting.