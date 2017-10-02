Після стрілянини в Лас-Вегасі вже померли 50 осіб

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Понеділок, 2 жовтня 2017, 13:58

Кількість загиблих після стрілянини на музичному фестивалі в Лас-Вегасі зросла до 50 осіб.

Про це повідомляє в Twitter "The Associated Press".

"За словами шерифа Невади, в Лас-Вегасі під час стрілянини на музичному фестивалі загинули щонайменше 50 осіб і мінімум 200 отримали поранення", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що поліцейські знайшли жінку, яка може бути причетна до стрілянини на відкритому концерті, де, за попередніми даними, були присутні близько 40 тисяч осіб.

Як відомо, на фестивалі кантрі поруч з казино Mandalay Bay в Лас-Вегасі сталася стрілянина.

Раніше повідомлялося про 20 загиблих і 100 поранених.

Поліція застрелила одного стрілка, яким виявився 64-річний місцевий житель. Підозрюваний відкрив вогонь по натовпу відвідувачів концерту з вікна 32 поверху готелю в розважальному комплексі Mandalay Bay.

Пошуки інших причетних тривають.

Українська правда

Теми: надзвичайна подія США
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