Тимошенко вручили протокол про незаконний перетин кордону

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко стала третім нардепом, якому співробітники Держприкордонслужби вручили адмінпротокол про незаконний перетин держкордону 10 вересня в пункті пропуску "Шегині".

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.



"Сьогодні співробітники служби в рамках своїх повноважень вручили Тимошенко протокол про незаконний перетин кордону 10 вересня", - сказав він.



Водночас він відмовився назвати прізвища інших нардепів, яким були вручені протоколи, зазначивши лише, що "Тимошенко стала третьою".



Як відомо, 10 вересня лідер партії "Рух нових сил", екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі прибув до України.

Його прибічники, які зібралися у ПП "Шегині (Львівська обл.), прорвали кордон з української сторони і влаштували бійку з прикордонниками, яких вишикували в транзитній зоні. Тим самим вони сприяли Саакашвілі в перетині державного кордону з групою осіб, зокрема народними депутатами.



Під час інциденту 13 бійців Національної поліції і 9 Держприкордонслужби дістали тілесних ушкоджень. В одного з правоохоронців перелом плечової кістки, у решти травми меншого ступеня тяжкості.



Народний депутат з фракції "Народний фронт", радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що п'ятеро народних депутатів України і екс-глава Служби безпеки України незаконно перетнули державний кордон України разом із Саакашвілі.

"Список народних депутатів України, що незаконно перетнули кордон України разом з провокатором Саакашвілі: Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов", - написав Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.



Держприкордонслужба склала 15 протоколів за ст. 204-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону), зокрема, протоколи складено проти 4 українських журналістів, 10 іноземців і проти самого Михайла Саакашвілі.