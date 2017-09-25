У Порошенка вважають Авакова винуватцем "прориву" Саакашвілі

Близькі соратники президента Петра Порошенка поклали всю провину за проникнення Міхеіла Саакашвілі в Україну на главу МВС Арсена Авакова.

Про це йдеться у статті "Української правди".

"Аваков підставив президента. З п'ятої години вечора прикордонники просили допомоги у Нацгвардії, але ніхто не прийшов. У четвер Саакашвілі зустрічається з Ігорем Коломойським, а в неділю міністр, який був такий наполегливий у прагненні не пускати Саакашвілі, раптом знижує градус", - обурюється близький до Порошенка соратник, натякаючи на дружні відносини між Аваковим і Коломойським.

Про відповідальність Авакова за ситуацію з екс-президентом Грузії говорить ще один близький соратник Порошенка.

"Він займався Саакашвілі, це була його відповідальність. Він бодай міг внутрішні війська туди підтягнути, чому цього не зробив? А прориву б тоді не було. У нього була така тактика - показати Саакашвілі божевільним. Показав, і що?" - обурюється співрозмовник УП.

На думку авторів статті, звинувачення на адресу міністра з боку Адміністрації президента пояснюються просто - за три роки при владі Аваков став мало не єдиною противагою Порошенко. У міністра внутрішніх справ є свої силовики, політичні союзники і вплив.

У чому причина конфлікту між Порошенком й Аваковим, що його посилює, і чи можуть главу МВС відправити у відставку – про це читайте в матеріалі Української правди "Дуалізм влади. Як Порошенко і Аваков дотискають один одного".

Роман Кравець, Марія Жартовська, УП