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Саакашвілі в Жешуві зустрівся з Тимошенко й іншими депутатами

Неділя, 10 вересня 2017, 09:45

Третій президент Грузії, екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі перебуває в Жешуві, де планує дати прес-конференцію.

Світлину з Жешува виклав у Facebook сам політик в ніч на неділю.

Як передає кореспондент "Української правди", саме тут о 10 ранку відбудеться прес-конференція Саакашвілі, а не в Перемишлі, як планувалося раніше.

До Жешува прибула також лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

За словами джерел "Української правди", група українських депутатів напередодні приїхали до Жешува.

У готелі Метрополітен у них відбулася зустріч з Саакашвілі. На ній були присутні Юлія Тимошенко, Дмитро Добродомов, Віктор Чумак, Новак, інші. Зокрема, обговорювали перспективи перетину кордону.

Присутність Тимошенко один зі співрозмовників УП пояснив тим, що "вона за справедливість". Після вечірньої зустрічі усі депутати залишилися в готелі.

За словами одного джерела, в цьому готелі також ночував Саакашвілі. Інші джерела не підтверджують, що Саакашвілі ночував у Метрополітені. Але факт вечірньої зустрічі підтвердили.

Як відомо, 10 вересня екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі плланує повернутися  в Україну через КПП "Краківець", де може відбутися його затримання: Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.

Політик, за його ж словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.

Зустрічати Саакашвілі на кордоні з Польщею планують представники "Руху нових сил", політики та активісти.

Близько 4 ночі з Варшави вирушив автобус з журналістами провідних ЗМІ, які будуть висвітлювати повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну, сам політик планує їхати на пропускний пункт "Краківець" разом з ними.

Українська правда

Теми: Саакашвілі
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