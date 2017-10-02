"Чорних трансплантологів" судитимуть на Київщині. Їм загрожує до 15 років

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Понеділок, 2 жовтня 2017, 22:34

Прокуратура Київщини передала до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які вивозили за кордон українців для незаконних операцій з трансплантації нирок.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Правоохоронці нагадали, що двоє громадян Туреччини та двоє громадян України з вересня 2015 року по квітень 2017 року через всесвітню мережу "Інтернет" шукали потерпілих зі скрутним матеріальним становищем та вмовляли їх продати нирку.

"Після згоди потерпілих вивозили до Турецької Республіки та Республіки Філіппіни для проведення незаконних операцій з трансплантації нирок, обіцявши сплатити грошові кошти у сумі від 10 до 15 тисяч доларів США, але люди після операційного втручання та видалення органу отримували значно менше суму", - розповіли у прокуратурі.

При цьому, як зазначається у повідомленні, потерпілих не попереджали про високий ризик для здоров’я, пов’язаний із видаленням нирки.

Обвинуваченим загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Українська правда

Теми: медицина прокуратура кримінал
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