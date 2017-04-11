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Торговці органами у Києві задешево скуповували нирки - СБУ

Вівторок, 11 квітня 2017, 21:41

Правоохоронці затримали у Києві учасників транснаціонального угруповання, яке спеціалізувалося на торгівлі внутрішніми органами людей.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисники з України та кількох інших країн підшукували малозабезпечених громадян та пропонували їм продати нирку.

"Для прикриття нелегального бізнесу, організатори створили комерційну структуру, яка нібито надавала послуги лікувального туризму. Донорам ділки платили від 13 до 15 тисяч доларів США, самі ж отримували від 80 до 100 тисяч з клієнта", - розповіли в СБУ.

Після отримання згоди від донорів, зловмисники переправляли їх за кордон для проведення хірургічних операції.

За інформацією спецслужби щомісяця за кордон на операцію виїжджали 4-5 українців.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України, наразі затримано 6  учасників угруповання.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Українська правда

Теми: медицинаСБУкриміналздоров'я
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