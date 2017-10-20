У Білорусі судять журналістів "Белсату"

П'ять журналістів, які співпрацюють з телеканалом "Белсат", який веде мовлення на Білорусь з Польщі, отримали повістки до суду або міліції.

Про це пише DW.com.

Суд Залізничного району Гомеля оштрафував у четвер, 19 жовтня, журналістку Ларису Щірякову на 575 білоруських рублів (250 євро) за плакат "Я - нечесний журналіст".

З такою табличкою Щірякова прийшла 28 вересня на судовий процес, де вона проходила у справі про "незаконне виготовлення продукції ЗМІ", оскільки співпрацює з телеканалом "Белсат".

Суд в Гомелі визнав поведінку журналістки несанкціонованим пікетом і оштрафував її за порушення порядку проведення масового заходу. За словами самої Щірякової, за допомогою такого плаката вона хотіла "показати абсурдність системи влади і правосуддя".

На засідання 19 жовтня журналістка знову прийшла з тієї ж табличкою "Я - нечесний журналіст".

Трьох жителів Гомеля за участь у флешмобі на підтримку журналістки Лариси Щірякової в цей день також покарали адміністративними арештами на п'ять діб.

19 жовтня повістки в суди або міліцію отримали ще п'ять журналістів, які співпрацюють з "Белсат". У всіх повістках повідомляється, що на них заведені справи за порушення частини 2 статті 22.9 Кодексу про адміністративні правопорушення Республіки Білорусь (незаконне виготовлення та розповсюдження продукції ЗМІ).

Всього в судах тільки Гомельської області незалежних журналістів штрафували за співпрацю з телеканалом "Белсат" більше 20 разів.