В Беларуси судят журналистов "Белсата"

Пять журналистов, сотрудничающих с телеканалом "Белсат", вещающим на Беларусь из Польши, получили повестки в суды или милицию.

Об этом пишет DW.com.

Суд Железнодорожного района Гомеля оштрафовал в четверг, 19 октября, журналистку Ларису Щирякову на 575 белорусских рублей (250 евро) за плакат "Я - нечестный журналист".

С такой табличкой Щирякова пришла 28 сентября на судебный процесс, где она проходила по делу о "незаконном изготовлении продукции СМИ", так как сотрудничает с телеканалом "Белсат".

Суд в Гомеле счел поведение журналистки несанкционированным пикетом и оштрафовал ее за нарушение порядка проведения массового мероприятия. По словам самой Щиряковой, с помощью такого плаката она хотела "показать абсурдность системы власти и правосудия".

На заседание 19 октября журналистка вновь пришла с той же табличкой "Я - нечестный журналист".

Троих жителей Гомеля за участие во флешмобе в поддержку журналистки Ларисы Щиряковой в этот день также наказали административными арестами на пять суток.

19 октября повестки в суды или милицию получили еще пять журналистов, сотрудничающих с "Белсатом". Во всех повестках сообщается, что на них заведены дела за нарушение части 2 статьи 22.9 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ).

Всего в судах только Гомельской области независимых журналистов штрафовали за сотрудничество с телеканалом "Белсат" более 20 раз.