Поклонська відповіла про наявність у неї громадянства України

Депутат Держдуми Наталія Поклонська заявила, що українського громадянства її позбавив екс-президент-утікач Віктор Янукович.

Про це повідомляє РБК.

"У березні 2014 року в установленому порядку я вийшла з громадянства України і є громадянкою Росії", - сказала вона.

За її словами, Янукович підписав відповідний указ 21 березня 2014 року.

"Він на той момент був в Ростові і був легітимним президентом", - зазначила вона. Янукович утік з України 21 лютого, 22 лютого Рада позбавила його повноважень президента.

Поклонська також послалася на документ за підписом президента України Петра Порошенка від 26 березня 2016 року про персональні санкції проти тих, хто мав відношення до справи Савченко, Кольченко і Сенцова, де колишня прокурор Криму вказана як громадянка Росії.

За словами Поклонської, українська влада нібито перешкоджає бажаючим відмовитися від українського громадянства, про що їй "надходять звернення і з Донбасу, і з Харкова, і з Києва".

Раніше стало відомо, що Наталія Поклонська все ще залишається громадянкою України.

Із відповіді Адміністрації президента на запит народного депутата Сергія Лещенка стає зрозуміло, що ані Міграційна служба, ані Міністерство закордонних, ані інші дипломатичні установи не надсилали президентові подання про позбавлення Поклонської українського громадянства.

Як відомо, Наталія Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою "прокурором Республіки Крим".

Українська правда