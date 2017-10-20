Поклонская ответила о наличии у нее гражданства Украины

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что украинского гражданства ее лишил беглый экс-президент Виктор Янукович.

Об этом сообщает РБК.

"В марте 2014 года в установленном порядке я вышла из гражданства Украины и являюсь гражданкой России", – сказала она.

По ее словам, Янукович подписал соответствующий указ 21 марта 2014.

"Он на тот момент был в Ростове и был легитимным президентом", - отметила она. Янукович сбежал из Украины 21 февраля, 22 февраля Рада лишила его полномочий президента.

Поклонская также сослалась на документ за подписью президента Украины Петра Порошенко от 26 марта 2016 о персональных санкциях против тех, кто имел отношение к делу Савченко, Кольченко и Сенцова, где бывшая прокурор Крыма указана как гражданка России.

По словам Поклонской, украинская власть якобы препятствует желающим отказаться от украинского гражданства, о чем ей "поступают обращения и из Донбасса, и из Харькова, и из Киева".

Ранее стало известно, что Наталья Поклонская все еще остается гражданкой Украины.

Из ответа Администрации президента на запрос народного депутата Сергея Лещенко становится понятно, что ни Миграционная служба, ни Министерство иностранных, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонская украинского гражданства.

Как известно, Наталья Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым".

Украинская правда