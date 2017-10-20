Поклонська досі має українське громадянство

Колишня кримчанка, а зараз депутат російської Держдуми РФ Наталія Поклонська все ще залишається громадянкою України.

Це випливає із відповіді Адміністрації президента на запит народного депутата Сергія Лещенка, текст якої є в розпорядженні "Української правди".

Зокрема, АП відповідає на питання нардепа про те, чи позбавляли громадянства Поклонську.

З листа стає зрозуміло, що ані Міграційна служба, ані Міністерство закордонних, ані інші дипломатичні установи не надсилали президентові подання про позбавлення Поклонської українського громадянства.

"Згідно із статтями 24 та 25 Закону "Про громадянство" повноваження стосовно підготовки подань про втрату особами громадянства України на розгляд комісії при президентові з питань громадянства здійснюються Державною міграційною службою, Міністерством закордонних справ, дипломатичними представництвами та консульськими установами", - пояснюють в адміністрації.

Там зазначили, що самі надіслали до міграційної служби та МЗС відповідне звернення і чекають на реакцію.

Як відомо, Поклонська, яка раніше працювала в органах прокуратури України, вже давно має громадянство Росії. Вона була одним з найактивніших прихильників окупації Криму Росією. Її призначили "прокурором" окупованого півострова навесні 2014 року. Брала активну участь в якості обвинувача у справах проти кримських татар, Меджлісу і проукраїнських активістів.

У 2016 році її обрали до Державної думи Росії від путінської "Єдиної Росії". При цьому Україна не визнала законність проведення цих виборів через голосування в окупованому Криму.

За законом, окрім вищезгаданих інституцій, подання на скасування громадянства може внести і сама особа, але припинити громадянство може лише президент своїм указом.

Завадити виходу з громадянства особи може той факт, що їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно неї є обвинувальний вирок суду, що набрав чинності.

Проте, як відомо, Поклонської ці випадки не стосуються. Зараз проти неї розслідуються дві кримінальні справи: про державну зраду та щодо заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Але прокуратура ще не визначилися, яку саме підозру вручати Поклонській.

Євген Кізілов, УП