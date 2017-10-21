Теракт у Сомалі: кількість загиблих зросла до 358 осіб

173 перегляди
Субота, 21 жовтня 2017, 01:36

Кількість загиблих від вибуху у Могадішо у понеділок, 16 жовтня, зросла до 358 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на уряд країни.

Як відомо, напад стався біля одного з готелів в столичному районі Мадіна, де часто зупиняються члени уряду і журналісти.

За однією з версій, злочинець, можливо, планував вчинити напад саме на цей готель, проте не доїхав до нього.

Цей теракт – найкривавіший напад за участю смертника в Сомалі за останні роки.

Президент країни Мохаммед Абдуллахі Мохамед оголосив три дні жалоби і закликав сомалійців відгукнутися на заклики лікарень про донорство крові для поранених.

Теми: теракт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кількість загиблих у двох терактах в Афганістані зросла до 72 20 жовтня 2017, 20:29
Теракт у Сомалі: кількість загиблих перевищила 300 осіб 17 жовтня 2017, 04:14
Жертвами теракту в Сомалі стали понад 270 осіб 16 жовтня 2017, 06:23
powered by lun.ua
Головні новини
У Києві викрали немовля із садочка
Суд знову зобов’язав Розенблата носити електронний браслет
Зайцеву арештували на 2 місяці без права внесення застави
НАБУ завело нову кримінальну справу на Розенблата
Усі новини
#фоторанок

15 найкращих місць для пікніків в Києві

пряма мова

Сергій Жадан: Наші діти набагато мудріші за нас

фото

(Не)випадкові збіги глядачів і картин у галереях мистецтв