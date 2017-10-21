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В Каталонии вышли 450 тысяч людей против ограничения автономии

Суббота, 21 октября 2017, 21:18
В Каталонии вышли 450 тысяч людей против ограничения автономии
AP photo, E. Morenatti

В Каталонии на митинг собрались 450 тысяч человек, протестующих против решении испанского правительства об ограничении автономии региона.

Об этом сообщила "AFP news agency" со ссылкой на местную полицию.

В то же время, как сообщает "Reuters", на акции люди скандировали: "Свободы, свободы!".

"Испанское правительство совершил переворот против демократического и правового большинства", - заявила каталонский депутат Марта Ровира.

Каталонская власти заявили, что около 90% тех, кто принял участие в референдуме 1 октября, проголосовали за независимость. Но лишь 43% избирателей участвовали, причем большинство противников отсоединения остались дома.

Как сообщалось ранее, правительство Испании решило применить статью 155 Конституции "для восстановления законности и обеспечения прав и свобод всех каталонцев". Это ограничивает автономию Каталонии.

На такой шаг правительство в Мадриде пошло после того, как лидер Каталонии не дал четкого ответа, провозгласил он ранее независимость региона или нет.

Украинская правда

Темы: ИспанияКаталония митинги
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