В Каталонии вышли 450 тысяч людей против ограничения автономии

В Каталонии на митинг собрались 450 тысяч человек, протестующих против решении испанского правительства об ограничении автономии региона.

Об этом сообщила "AFP news agency" со ссылкой на местную полицию.

В то же время, как сообщает "Reuters", на акции люди скандировали: "Свободы, свободы!".

"Испанское правительство совершил переворот против демократического и правового большинства", - заявила каталонский депутат Марта Ровира.

Каталонская власти заявили, что около 90% тех, кто принял участие в референдуме 1 октября, проголосовали за независимость. Но лишь 43% избирателей участвовали, причем большинство противников отсоединения остались дома.

Как сообщалось ранее, правительство Испании решило применить статью 155 Конституции "для восстановления законности и обеспечения прав и свобод всех каталонцев". Это ограничивает автономию Каталонии.

На такой шаг правительство в Мадриде пошло после того, как лидер Каталонии не дал четкого ответа, провозгласил он ранее независимость региона или нет.

Украинская правда