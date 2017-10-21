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Трамп готовий розсекретити документи про вбивство Кеннеді

Субота, 21 жовтня 2017, 22:13

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розсекретити документи щодо вбивства 35-го американського президента Джона Кеннеді.

Про це він заявив у своєму Twitter.

"Якщо буде отримано більше інформації, я, як президент, готовий дозволити відкрити довгий час заблоковані та втаємничені документи щодо Джона Кеннеді", - написав президент США.

Перед тим видання "Politico" повідомляло з посиланням на джерела в адміністрації Трампа, що американський президент хоче заблокувати розсекречення документів щодо вбивства Кеннеді.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрамп
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