Трамп готов рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассекретить документы по убийству 35-го американского президента Джона Кеннеди.

Об этом он заявил в своем Twitter.

"Если будет получено больше информации, я, как президент, готов позволить открыть долгое время заблокированные и тайные документы по Джону Кеннеди", - написал президент США.

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened.