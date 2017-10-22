Стало відомо, за що можуть позбавити статусу учасника бойових дій

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Неділя, 22 жовтня 2017, 10:31

Позбавити статусу учасника бойових дій можуть при наявності обвинувального вироку суду за вчинення умисного тяжкого злочину, виявлення факту надання недостовірної інформації про участь в АТО або за особистою заявою.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну від 20 серпня 2014 № 413, пише "Ukrainian military pages".

"Зміни, внесені постановою КМУ від 18 жовтня 2017 №789, передбачають можливість позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які брали участь в антитерористичній операції, за наявності обвинувального вироку суду за вчинення особою умисного тяжкого злочину, виявлення факту надання недостовірної інформації про участь в АТО або за особистою заявою особи", - зазначено у повідомленні.

Також до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, внесено зміни про включення до реєстру відповідної інформації про втрату особами права на пільги.

Інтерфакс-Україна

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