У Києві грають "Динамо" та "Шахтар": три станції метро перектриють

У неділю через проведення на НСК "Олімпійський" матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк) буде змінено режим роботи трьох станцій метрополітену.

Про це повідомили у КП "Київський метрополітен".

Зокрема перед початком матчу, з 18:30 до 19:30 станцію "Олімпійська" буде закрито на вхід та вихід, "Палац спорту" на вихід, "Площа Льва Толстого" - на вхід.

"На цей час поїзди курсуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки. Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій", - повідомили у столичному КП.

Водночас, як повідомляє київська поліція, матч охоронятимуть близько 1000 правоохоронців.

"Поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу біля стадіону, на зупинках громадського транспорту та у метрополітені", - зазначили у поліції.

Матч "Динамо" - "Шахтар", який відбудеться 22 жовтня, завершить 13-й тур чемпіонату української прем’єр-ліги. У турнірній таблиці "Динамо" відстає від "Шахтаря" на 7 очок.

Українська правда