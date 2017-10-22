Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві грають "Динамо" та "Шахтар": три станції метро перектриють

Неділя, 22 жовтня 2017, 10:42

У неділю через проведення на НСК "Олімпійський" матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк) буде змінено режим роботи трьох станцій метрополітену. 

Про це повідомили у КП "Київський метрополітен".

Зокрема перед початком матчу, з 18:30 до 19:30 станцію "Олімпійська" буде закрито на вхід та вихід,  "Палац спорту" на вихід, "Площа Льва Толстого" - на вхід.

"На цей час поїзди курсуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки. Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій", - повідомили у столичному КП.

Водночас, як повідомляє київська поліція, матч охоронятимуть близько 1000 правоохоронців.

"Поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу біля стадіону, на зупинках громадського транспорту та у метрополітені", - зазначили у поліції.

Матч "Динамо" - "Шахтар", який відбудеться 22 жовтня, завершить 13-й тур чемпіонату української прем’єр-ліги. У турнірній таблиці "Динамо" відстає від "Шахтаря" на 7 очок. 

Українська правда 

Теми: Київфутболметро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: