В Киеве играют "Динамо" и "Шахтер": три станции метро перектроют

В воскресенье в связи с проведением на НСК "Олимпийский" матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) будет изменен режим работы трех станций метрополитена.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

В частности перед началом матча, с 18:30 до 19:30 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход.

"В указанное время поезда будут курсировать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход на этих станциях", - сообщили в столичном КП.

В то же время, как сообщает киевская полиция, матч будут охранять около 1000 правоохранителей.

"Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу у стадиона, на остановках общественного транспорта и в метрополитене", - отметили в полиции.

Матч "Динамо" - "Шахтер", который состоится 22 октября, завершит 13-й тур чемпионата Украинской премьер-лиги. В турнирной таблице "Динамо" отстает от "Шахтера" на 7 очков.

Украинская правда