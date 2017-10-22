АТО: На донецькому напрямку поранено військового

У неділю бойовики порушили перемир'я 5 разів, один український військовий зазнав поранень.

Про це ввечері 22 жовтня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Бойовики використовували стрілецьку зброю і гранатомети, вели обстріли біля Авдіївки.

"На донецькому напрямку відкрили вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік н.п. Шуми. У відповідь ЗСУ застосували стрілецьку зброю на ураження", - повідомили у штабі.

Внаслідок цього протистояння один український військовий зазнав поранень.

На луганському напрямку бойовики двічі били з автоматичних гранатометів неподалік Станиці Луганської. На приморському напрямку обстріли з боку НВФ велися біля Водяного.