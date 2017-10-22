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АТО: На донецком направлении ранен военный

Воскресенье, 22 октября 2017, 19:22

В воскресенье боевики нарушили перемирие 5 раз, один украинский военный получил ранения.

Об этом вечером 22 октября сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы, вели обстрелы возле Авдеевки.

"На донецком направлении открыли огонь по укреплениям сил АТО неподалеку н.п. Шуми. В ответ ВСУ применили стрелковое оружие на поражение", - сообщили в штабе.

В результате противостояния один украинский военный получил ранения.

На луганском направлении боевики дважды били из автоматических гранатометов неподалеку Станицы Луганской. На приморском направлении обстрелы со стороны НПФ велись у Водяного.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
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