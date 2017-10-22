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АТО: На донецькому напрямку поранено військового

Неділя, 22 жовтня 2017, 19:22

У неділю бойовики порушили перемир'я 5 разів, один український військовий зазнав поранень. 

Про це ввечері 22 жовтня повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

"Бойовики використовували стрілецьку зброю і гранатомети, вели обстріли біля Авдіївки. 

"На донецькому напрямку відкрили вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік н.п. Шуми. У відповідь ЗСУ застосували стрілецьку зброю на ураження", - повідомили у штабі. 

Внаслідок цього протистояння один український військовий зазнав поранень.

На луганському напрямку бойовики двічі били з автоматичних гранатометів неподалік Станиці Луганської. На приморському напрямку обстріли з боку НВФ велися біля Водяного. 

Українська правда 

Теми: АТОДонбас
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