АТО: На донецькому напрямку поранено військового
Неділя, 22 жовтня 2017, 19:22
У неділю бойовики порушили перемир'я 5 разів, один український військовий зазнав поранень.
Про це ввечері 22 жовтня повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"Бойовики використовували стрілецьку зброю і гранатомети, вели обстріли біля Авдіївки.
"На донецькому напрямку відкрили вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік н.п. Шуми. У відповідь ЗСУ застосували стрілецьку зброю на ураження", - повідомили у штабі.
Внаслідок цього протистояння один український військовий зазнав поранень.
На луганському напрямку бойовики двічі били з автоматичних гранатометів неподалік Станиці Луганської. На приморському напрямку обстріли з боку НВФ велися біля Водяного.
Українська правда