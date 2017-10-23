АТО: 12 обстрілів за добу, поранений боєць

110 переглядів
Понеділок, 23 жовтня 2017, 06:22
Facebook

Минула доба, 22 жовтня, у районі проведення АТО завершилась без суттєвих змін в обстановці.

Про це повідомляє прес-центр штабу.

Противник й надалі поодиноко обстрілював позиції української армії на усіх напрямках, застосовуючи переважно піхотне озброєння.

На Донецькому напрямку під вогонь ворожих гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї наприкінці доби потрапили наші опорні пункти біля Авдіївки та шахти Бутівка.

З протитанкових гранатометів і озброєння БМП окупанти понад годину били на підступах до Кам’янки.

На Приморському напрямку бойовики застосовували великокаліберні кулемети неподалік Широкіного та Старогнатівки, а гранатомет – поблизу Водяного.

На Луганському напрямку, увечері, майже півтори години проросійські найманці обстрілювали з 82-міліметрових мінометів, автоматичних та протитанкових гранатометів наших захисників у районі Кримського.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 12 разів порушили режим тиші. У відповідь на провокації наші бійці 8 разів застосовували зброю на ураження противника.

Унаслідок бойових дій один військовослужбовець сил АТО отримав поранення.

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поранені бійці АТО взяли участь у марафоні Морської піхоти США 23 жовтня 2017, 01:46
Порошенко в Авдіївці нагородив військових орденами та медалями 22 жовтня 2017, 23:12
СЦКК: Бойовики блокують відкриття КПВВ "Золоте" 22 жовтня 2017, 22:39
powered by lun.ua
Головні новини
Трамп погрожує вийти з НАФТА
Поранені бійці АТО взяли участь у марафоні Морської піхоти США
Побиття Лозового зареєстрували як "насильство щодо державного діяча"
СЦКК: Бойовики блокують відкриття КПВВ "Золоте"
Усі новини
гастротур

Найкращі ресторани і закусочні Києва

сервіс

Закуска в коробці з доставкою

сім'я

"Це не я!" Чому дитина обманює