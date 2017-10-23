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АТО: 12 обстрілів за добу, поранений боєць

Понеділок, 23 жовтня 2017, 06:22
АТО: 12 обстрілів за добу, поранений боєць
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Минула доба, 22 жовтня, у районі проведення АТО завершилась без суттєвих змін в обстановці.

Про це повідомляє прес-центр штабу.

Противник й надалі поодиноко обстрілював позиції української армії на усіх напрямках, застосовуючи переважно піхотне озброєння.

На Донецькому напрямку під вогонь ворожих гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї наприкінці доби потрапили наші опорні пункти біля Авдіївки та шахти Бутівка.

З протитанкових гранатометів і озброєння БМП окупанти понад годину били на підступах до Кам’янки.

На Приморському напрямку бойовики застосовували великокаліберні кулемети неподалік Широкіного та Старогнатівки, а гранатомет – поблизу Водяного.

На Луганському напрямку, увечері, майже півтори години проросійські найманці обстрілювали з 82-міліметрових мінометів, автоматичних та протитанкових гранатометів наших захисників у районі Кримського.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 12 разів порушили режим тиші. У відповідь на провокації наші бійці 8 разів застосовували зброю на ураження противника.

Унаслідок бойових дій один військовослужбовець сил АТО отримав поранення.

Теми: АТОДонбас
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