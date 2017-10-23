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АТО: 12 обстрелов за сутки, раненый боец

Понедельник, 23 октября 2017, 06:22
АТО: 12 обстрелов за сутки, раненый боец

Прошедше сутки, 22 октября, в районе проведения АТО завершилась без существенных изменений в обстановке.

Об этом сообщает пресс-центр штаба.

Противник и в дальнейшем  обстреливал позиции украинской армии на всех направлениях, применяя преимущественно пехотное вооружение.

На Донецком направлении под огонь вражеских гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в конце суток попали наши опорные пункты у Авдеевки и шахты Бутовка.

С противотанковых гранатометов и вооружения БМП оккупанты более часа били на подступах к Каменке.

На Приморском направлении боевики применяли крупнокалиберные пулеметы неподалеку Широкиного и Старогнатовки, а гранатомет  вблизи Водяного

На Луганском направлении, вечером, почти полтора часа пророссийские наемники обстреливали из 82-миллиметровых минометов, автоматических и противотанковых гранатометов наших защитников в районе Крымского.

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 12 раз нарушили режим тишины. В ответ на провокации наши бойцы 8 раз применяли оружие.

В результате боевых действий один военнослужащий сил АТО получил ранения.

Темы: АТОДонбасс
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