Бізнесмени стали частіше скаржитися на поліцію і СБУ – омбудсмен

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Понеділок, 23 жовтня 2017, 15:06

Кількість скарг на правоохоронні органи в третьому кварталі 2017 року, значно зросла, оскільки бізнес перестав боятися звертатися зі скаргами на силовиків.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета.

"У минулому кварталі збільшилася кількість скарг на СБУ, Нацполіцію. По прокуратурі динаміка не змінилася в порівнянні з другим кварталом. Загалом кількість скарг на силовий блок у третьому кварталі зросла значно. Причини різні, але одна з них – бізнес повірив, що так можна відновити справедливість", – заявив він.

За словами Шемети, раніше підприємці побоювалися, що звернення зі скаргою на силовиків загрожує якимись діями з їхнього боку.

"Але підприємці побачили результат нашого втручання і почали частіше звертатися", – зазначив бізнес-омбудсмен.

Він також повідомив, що лідером за кількістю скарг від бізнесу все ще лідирує Державна фіскальна служба (ДФС). У третьому кварталі 2017 роки кількість скарг на відомство значно збільшилася через проблеми з реєстрацією податкових накладних.

"Якщо виключити цей фактор, то кількість звернень на фіскалів у третьому кварталі скорочувалася", – додав він.

Як відомо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував прийняти закон, який би передбачав кримінальну відповідальність правоохоронних органів за тиск на підприємців.

Генеральний прокурор Юрій Луценко зобов'язав прокурорів задіювати сили спеціального призначення під час обшуків підприємств лише у виняткових випадках.

Теми: бізнес поліція СБУ
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