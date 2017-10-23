Одразу 7 партій здатні подолати прохідний бар'єр в Раду

Чинний президент Петро Порошенко і його партія лишаються електоральними лідерами серед українців.

Про це йдеться у результатах соціологічного дослідження Центру Разумкова.

У звіті Центру зазначається, що у разі проведення парламентських виборів найближчим часом найбільше голосів отримали б такі політичні сили: "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (13,6%) серед тих, хто має намір взяти участь у виборах, ВО "Батьківщина" (10,0%), "Громадянська позиція" (8,9%), "Опозиційний блок" (8,6%).

"За політичну партію "За Життя" готові проголосувати 6,8% опитаних, які мають намір взяти участь у виборах, за Радикальну партію Олега Ляшка – 6,5%, за "Об’єднання "Самопоміч" – 5,9%, за Об'єднання правих партій ("Свобода", "Правий Сектор", "Національний корпус") − 4,2%. Інші політичні сили набрали би менше 3% голосів виборців кожна", - йдеться у повідомленні.

Соціологи додають, що у випадку проведення президентських виборів найбільшу електоральну підтримку у першому турі виборів отримали б Порошенко (14,0% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах), Юлія Тимошенко (8,4%), Анатолій Гриценко (7,2%), Юрій Бойко (6,8%), Святослав Вакарчук (6,6%), Олег Ляшко (6,3%).

За Вадима Рабіновича готові віддати свій голос 5,9% учасників виборів, за Володимира Гройсмана – 4,1%, за Андрія Садового – 4,0%, за Олега Тягнибока – 3,0% , за Віталія Кличка – 2,0%, за Арсеній Яценюка – 1,4%, за Петра Симоненка – 1,4%, за Дмитра Яроша – 1,1%, за Надію Савченко – 0,8%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 жовтня 2017 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Раніше повідомлялося, що кілька соціологічних центрів опитали громадян України, чи вважають вони себе українцями за національністю. Більше 90% опитаних відповіли ствердно на це запитання.

Українська правда