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Сразу 7 партий способны преодолеть проходной барьер в Раду

Понедельник, 23 октября 2017, 15:48
Сразу 7 партий способны преодолеть проходной барьер в Раду

Действующий президент Петр Порошенко и его партия остаются электоральным лидерами среди украинцев, однако с совсем незначительным преимуществом.

Об этом говорится в результатах социологического исследования Центра Разумкова.

В отчете Центра отмечается, что в случае проведения парламентских выборов в ближайшее время больше всего голосов получили бы такие политические силы: "Блок Петра Порошенко "Солидарность"(13,6%) среди тех, кто намерен принять участие в выборах, ВО "Батькивщина"(10,0%), "Гражданская позиция" (8,9%), "Оппозиционный блок" (8,6%).

"За политическую партию "За Жизнь" готовы проголосовать 6,8% опрошенных, которые намерены принять участие в выборах, за "Радикальную партию Олега Ляшко" - 6,5%, за "Объединение "Самопомич" - 5,9%, за объединение правых партий (​​"Свобода", "Правый Сектор", "Национальный корпус") - 4,2%. Другие политические силы набрали бы менее 3% голосов избирателей каждая", - говорится в сообщении.

 

Социологи добавляют, что в случае проведения президентских выборов наибольшую электоральную поддержку в первом туре выборов получили бы Порошенко (14,0% среди тех, кто намерен принять участие в выборах), Юлия Тимошенко (8,4%), Анатолий Гриценко (7, 2%), Юрий Бойко (6,8%), Святослав Вакарчук (6,6%), Олег Ляшко (6,3%).

За Вадима Рабиновича готовы отдать свой голос 5,9% участников выборов, Владимир Гройсман - 4,1%, за Андрея Садового - 4,0%, за Олега Тягнибока - 3,0%, за Виталия Кличко - 2,0%, по Арсения Яценюка - 1,4%, за Петра Симоненко - 1,4%, за Дмитрия Яроша - 1,1%, за Надежду Савченко - 0,8%.

 

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 октября 2017 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Ранее сообщалось, что несколько социологических центров опросили граждан Украины, считают ли они себя украинцами по национальности. Более 90% опрошенных ответили утвердительно на этот вопрос.

Украинская правда

Темы: Порошенковиборы
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