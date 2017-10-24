Поліція штурмом взяла Святошинський суд у Києві

Поліцейські силою зачистили зали засідань Святошинського райсуду Києва, де забарикадувалися прибічники оунівця Миколи Коханівського.

Трансляцію з місця події веде телеканал "112 Україна".

Як повідомляє кореспондент "Української правди", який також перебуває в суді, кілька десятків правоохоронців у шоломах увірвалися до приміщення через вікна та через вхідні двері. Вони почали хапати активістів та виводити назовні. Ті чинили опір, почалася бійка.

Активісти спробували розібрати власні ж барикади у дверях, аби утекти, але, по-перше, не встигли цього зробити, по-друге, з того боку на них також чекали силовики. Їх затримали.

Під час операції хтось бризнув з газового балончику. Чутно було, як кричать жінки.

Поліція діяла дуже швидко, операція тривала усього кілька хвилин.

Де у цей час перебував сам Коханівський - невідомо.

Як повідомлялося, 21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

Через це активісти заблокували приміщення суду.

Вони стверджують, що строки для тримання Коханівського під вартою вийшли і тому заблокували вхід до зали суду зсередини, щоб недопустити його вивезення в ізолятор тимчасового утримання.

Правоохоронці застосували газ проти активістів, змусивши їх залишити приміщення через вікна. В ході сутички приміщення суду було розгромлене. Потім активісти знову забарикадувалися у залі райсуду, чекаючи ранкового засідання.

Сам Коханівський пояснив, що тікати не збирається і залишається у суді.

Оксана Коваленко, Євген Кізілов, УП