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Полиция штурмом взяла Святошинский суд в Киеве

Вторник, 24 октября 2017, 10:18
Полиция штурмом взяла Святошинский суд в Киеве
скриншот

Полицейские силой зачистили зал заседаний Святошинского райсуда Киева, где забаррикадировались сторонники ОУНовца Николая Коханивского.

Трансляцию с места события ведет телеканал "112 Украина".

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", который также находится в суде, несколько десятков правоохранителей в шлемах ворвались в помещение через окна. Они начали хватать активистов и выводить наружу. Те оказывали сопротивление, началась драка.

Активисты попытались разобрать свои же баррикады в дверях, чтобы убежать, но, во-первых, не успели этого сделать, а во-вторых, с той сторони их также ждали силовики. Их задержали.

Во время операции кто-то брызнул из газового баллончика. Слышно было, как кричат женщины.

Полиция действовала очень быстро, операция длилась всего несколько минут.

Где в это время находился сам Коханивский - неизвестно.

Как сообщалось, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и стычки с Русланом Качмалой, где оба получили травмы.

23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Коханивского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

Из-за этого ативисты заблокировали здание суда.

Они утверждают, что сроки для содержания Коханивского под стражей вышли, и поэтому заблокировали вход в зал суда изнутри, чтобы не допустить его вывоз в изолятор временного содержания.

Правоохранители применили газ против активистов, заставив их покинуть помещение через окна. В ходе столкновения помещение суда было разгромлено. После этого активисты снова забаррикадировались в зале суда в ожидании утреннего заседания.

Сам Коханивский пояснил, что бежать не собирается и остается в суде.

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП

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Темы: судКиевчрезвычайное происшествиеполиция
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