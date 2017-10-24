Луценка та Матіоса притягнуть до дисциплінарної відповідальності

За результатами розгляду скарги член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Анатолій Коваленко побачив у діях генерального прокурора Юрія Луценка та головного військового прокурора Анатолія Матіоса дисциплінарні правопорушення.

Про це свідчить лист члена комісії Сергія Нечепоренка від 20 жовтня 2017 року, який "Українській правді" передали ініціатори дисциплінарного провадження Володимир Петраковський та Злата Симоненко.

"Членом Комісії Коваленком А.А. 18 жовтня 2017 року завершено перевірку по скарзі та складено висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях генерального прокурора України Луценка Ю.В. та заступника генерального прокурора – головного військового прокурора Матіоса А.В.

Зазначений висновок планується розглянути на засіданні комісії 22 листопада 2017 року" – сказано в листі.

Однак, в коментарі "Українській правді" ініціатори дисциплінарного провадження зазначили, що "строк розгляду скарги стосовно Луценка та Матіоса закінчився 17 жовтня. Через це порушення процедури кінцеве рішення комісії, прийняття якого заплановано на 22 листопада, може бути легко скасоване судом, з формальних причин".

Як повідомлялося раніше, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розпочала проти генерального прокурора Юрія Луценка та головного військового прокурора Анатолія Матіоса дисциплінарне провадження.

Луценку та Матіосу ставиться в провину публікації у соціальних мережах повідомлень, які порушують презумпцію невинуватості.

Відповідно до закону України "Про прокуратуру" публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості, є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.

Українська правда