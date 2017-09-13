Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Проти Луценка відкрили провадження за пости у Facebook

Середа, 13 вересня 2017, 17:30

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розпочала проти Генерального прокурора Юрія Луценка дисциплінарне провадження.

Про це свідчить рішення члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Анатолія Коваленка, датоване 7 серпня 2017 року, яке "Українській правді" передали ініціатори дисциплінарного провадження Володимир Петраковський та Злата Симоненко.

Також за аналогічним фактом КДКП веде провадження й проти Головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Згідно з самою дисциплінарною скаргою, Луценку та Матіосу ставиться в провину публікації у соціальних мережах повідомлень, які порушують презумпцію невинуватості. Відповідно до Закону України "Про прокуратуру" публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості, є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.

Як відомо, проти Анатолія Матіоса відкрито ще одне дисциплінарне провадження.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоМатіоспрокуратурасоцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
Усі новини...
Реклама: