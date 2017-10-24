Кіберполіція заявляє про відсутність глобальної кібератаки

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 17:06

Працівники кіберполіції перевіряють випадки хакерської атаки та переконують, що наразі вони не є масовими.

Про це "Українській правді" повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало.

"На даний момент до кіберполіції з приводу кібератаки не звернулась жодна державна установа. Наразі ми фіксуємо лише поодинокі випадки кіберінцидентів," – пояснив Тракало.

Відповідаючи на запитання УП щодо характеру нового вірусу, речник Нацполіції зазначив, що про це можна буде говорити після проведення перевірки.

Тракало також наголосив, що у випадку підтвердження факту глобальної кібератаки, громадськості повідомлять про способи запобігання.

Як повідомлялося, 24 жовтня про кібератаку заявив столичний метрополітен та аеропорт в Одесі.

У той же час російська компанія Group-IB, що спеціалізується на інформаційній безпеці, заявила про три постраждалі редакції російських ЗМІ.

Повідомляється зокрема, що видання "Фонтанка" і "Інтерфакс" атакував вірус-шифрувальник під назвою BadRabbit.

Від цього ж вірусу, за твердженням Group-IB, постраждали деякі держструктури і компанії в Україні.

Софія Лукашова, Валентина Романенко, УП

Теми: хакери
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