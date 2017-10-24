Столичний метрополітен і аеропорт в Одесі заявляють про кібератаку

Інформаційна система міжнародного аеропорту в Одесі зазнала хакерської атаки.

Про це повідомляється на сайті аеропорту.

"Повідомляємо, що інформаційна система міжнародного аеропорту "Одеса" зазнала хакерської атаки. Всі служби аеропорту працюють в посиленому режимі. Приносимо свої вибачення пасажирам за вимушене збільшення часу обслуговування", – йдеться в повідомленні.

Також про хакерську атаку заявляє київський метрополітен:

"Увага! Кібератака! Метро працює в звичайному режимі, окрім банківських сервісів (оплата безконтактними банківськими картками на жовтому турнікеті чи MasterPass)", – йдеться у повідомленні.

У метрополітені перепрошують за незручності та просять пасажирів користуватися альтернативними способами оплати.

Оплата картками метро, проїзними та жетонами в звичайному режимі. Банківські картки для проходу не працюють. pic.twitter.com/EM9oifm41D — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) October 24, 2017

У той же час російська компанія Group-IB, що спеціалізується на інформаційній безпеці, заявила про три постраждалі редакції російських ЗМІ



Повідомляється зокрема, що видання "Фонтанка" і "Інтерфакс" атакував вірус-шифрувальник.

Вірус отримав назву BadRabbit.

Від цього ж вірусу, за даними Group-IB, постраждали деякі держструктури і компанії в Україні.

У свою чергу в Нацполіції "Українській правді" пояснили, що підстав говорити про глобальну хакерську атаку наразі немає: працівники кіберполіції перевіряють окремі випадки хакерської атаки, які на даний момент не є масовими.

Як відомо, 12 жовтня, напередодні державного свята, Служба безпеки попереджала про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії.

Фахівці СБ України отримали дані, що атака може бути здійснена з використанням оновлень, у тому числі загальнодоступного прикладного програмного забезпечення. Механізм її реалізації буде подібним до кібератаки, проведеної в червні 2017 року.

Для попередження несанкціонованого блокування інформаційних систем СБУ пропонує дотримуватись таких рекомендацій:

- оновити сигнатури антивірусного ПЗ на серверах і робочих станціях;

- здійснити резервування інформації, що оброблюється на комп’ютерному обладнанні;

- забезпечити щоденне оновлення системного програмного забезпечення, у т.ч. OS Windows усіх без винятку версій.

Як відомо, 27 червня 2017 року низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya. Вірус також паралізував роботу Кабміну та вивів із ладу електронний документообіг ЧАЕС.

Служба безпеки України заявляла про причетність спецслужб Росії до атаки вірусу Petya.A в Україні та світі.

Потім у серпні СБУ теж попереджала про можливу нову кібератаку на мережі українських установ та підприємств.

Українська правда