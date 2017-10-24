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В зоне АТО 4 военных погибли, 3 ранены - штаб

Вторник, 24 октября 2017, 19:05
В зоне АТО 4 военных погибли, 3 ранены - штаб
Министерство обороны Украины

Несмотря на небольшую огневую активность боевиков двое украинских военных погибли, еще двое подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Кроме того, еще трое украинских воинов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18:00 24 октября.

"К сожалению, в результате обстрелов на Мариупольском направлении двое наших военнослужащих получили ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Еще двое бойцов ранены в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

"Кроме того, еще двое военных погибли и один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донецком направлении", - рассказали в штабе.

Отмечается, что на Донецком направлении оккупанты из автоматических гранатометов и пулеметов били по опорным пунктам сил АТО неподалеку Верхнеторецкого.

С этого же оружия боевики обстреляли укрепления украинской армии в районе Водяного, что на Приморском направлении. Также днем под вражеским огнем оказались защитники Марьинки.

Темы: АТОДонбассРосcия
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