В зоні АТО 4 військових загинули, 3 поранені – штаб

Попри незначну вогневу активність бойовиків двоє українських військових загинули, ще двоє підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Крім того, ще троє українських воїнів отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 24 жовтня.

"На жаль, у результаті обстрілів на Маріупольському напрямку двоє наших військовослужбовців отримали поранення несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Ще двоє бійців поранилися у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

"Крім того, ще двоє військових загинули і один отримав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донецькому напрямку", - розповіли у штабі.

Зазначається, що на Донецькому напрямку окупанти з автоматичних гранатометів і кулеметів били по опорних пунктах сил АТО неподалік Верхньоторецького.

З цієї ж зброї бойовики обстріляли укріплення української армії у районі Водяного, що на Приморському напрямку. Також вдень під ворожим вогнем опинились оборонці Мар’їнки.