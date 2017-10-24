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В зоні АТО 4 військових загинули, 3 поранені – штаб

Вівторок, 24 жовтня 2017, 19:05
В зоні АТО 4 військових загинули, 3 поранені – штаб
Міністерство оборони України

Попри незначну вогневу активність бойовиків двоє українських військових загинули, ще двоє підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Крім того, ще троє українських воїнів отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 24 жовтня.

"На жаль, у результаті обстрілів на Маріупольському напрямку двоє наших військовослужбовців отримали поранення несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Ще двоє бійців поранилися у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

"Крім того, ще двоє військових загинули і один отримав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донецькому напрямку", - розповіли у штабі.

Зазначається, що на Донецькому напрямку окупанти з автоматичних гранатометів і кулеметів били по опорних пунктах сил АТО неподалік Верхньоторецького.

З цієї ж зброї бойовики обстріляли укріплення української армії у районі Водяного, що на Приморському напрямку. Також вдень під ворожим вогнем опинились оборонці Мар’їнки.

Теми: АТОДонбасРосія
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