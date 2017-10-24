У Держспецзв’язку розповіли, як вберегтися від нової кібератаки

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 19:23
Економічна правда

Для атаки на об’єкти інфраструктури в Україні 24 жовтня використовувалася технологія Microsoft Dynamic Data Exchange, яка дозволяє одним додаткам Office завантажувати дані з інших додатків Office.

Про це повідомляє державний центр кіберзахисту та протидії загрозам CERT-UA.

Під час атаки DDE активувала роботу шкідливого коду на комп’ютері користувача.

Для запобігання подібним атакам CERT-UA дає декілька рекомендацій.

Перш за все необхідно заблокувати доступ до зазначених посилань. Потім потрібно встановити оновлення Windows, які усувають вразливість DDE в Microsoft Office (CVE-2017-11826).

Далі важливо не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях. Зокрема у листах від адресантів, щодо яких виникають сумніви, наприклад: автор з невідомих причин змінив мову спілкування; тема листа є нетиповою для автора; спосіб, у який автор звертається до адресата, є нетиповим тощо.

А також у повідомленнях з нестандартним текстом, що спонукають до переходу на підозрілі посилання або до відкриття підозрілих файлів – архівів, виконуваних файлів.

Системним адміністраторам і адміністраторам безпеки необхідно звернути увагу на фільтрування вхідних/вихідних інформаційних потоків, зокрема поштового веб-трафіку.

Також CERT-UA рекомендує не працювати під правами адміністратора та обмежити можливість запуску виконуваних файлів (*.exe) на комп’ютерах користувачів.

Як відомо, 24 жовтня про кібератаку заявив столичний метрополітен та аеропорт в Одесі. Працівники кіберполіції перевіряють випадки хакерської атаки та переконують, що наразі вони не є масовими.

Українська правда

Теми: хакери
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