Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Держспецзв’язку розповіли, як вберегтися від нової кібератаки

Вівторок, 24 жовтня 2017, 19:23
У Держспецзв’язку розповіли, як вберегтися від нової кібератаки
Економічна правда

Для атаки на об’єкти інфраструктури в Україні 24 жовтня використовувалася технологія Microsoft Dynamic Data Exchange, яка дозволяє одним додаткам Office завантажувати дані з інших додатків Office.

Про це повідомляє державний центр кіберзахисту та протидії загрозам CERT-UA.

Під час атаки DDE активувала роботу шкідливого коду на комп’ютері користувача.

Для запобігання подібним атакам CERT-UA дає декілька рекомендацій.

Перш за все необхідно заблокувати доступ до зазначених посилань. Потім потрібно встановити оновлення Windows, які усувають вразливість DDE в Microsoft Office (CVE-2017-11826).

Далі важливо не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях. Зокрема у листах від адресантів, щодо яких виникають сумніви, наприклад: автор з невідомих причин змінив мову спілкування; тема листа є нетиповою для автора; спосіб, у який автор звертається до адресата, є нетиповим тощо.

А також у повідомленнях з нестандартним текстом, що спонукають до переходу на підозрілі посилання або до відкриття підозрілих файлів – архівів, виконуваних файлів.

Системним адміністраторам і адміністраторам безпеки необхідно звернути увагу на фільтрування вхідних/вихідних інформаційних потоків, зокрема поштового веб-трафіку.

Також CERT-UA рекомендує не працювати під правами адміністратора та обмежити можливість запуску виконуваних файлів (*.exe) на комп’ютерах користувачів.

Як відомо, 24 жовтня про кібератаку заявив столичний метрополітен та аеропорт в Одесі. Працівники кіберполіції перевіряють випадки хакерської атаки та переконують, що наразі вони не є масовими.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: хакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
хакери
"Здохнете, окупанти голімі": українські хакери зламали онлайн-конференцію "РЖД" 
Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини
Органи влади США зазнали масштабної кібератаки
Останні новини
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: